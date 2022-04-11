Украинские воины отразили большую атаку врага: уничтожили сотню россиян и много техники

11 апреля 2022 , 20:39
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Источник:

Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Украинские защитники на Востоке отразили большую атаку врага. Наша артиллерия 11 апреля ударила по скоплению оккупантов и их техники.

Оккупанты пробовали атаковать наши войска. В результате украинские бойцы ликвидировали около 100 россиян и уничтожили около 30 единиц техники.

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Потери захватчиков

  • личный состав – 92 оккупанта,
  • танки – 1,
  • БТР/БМП – 3,
  • артиллерийские системы – 3,
  • АО – 24,
  • вертолеты – 1,
  • БПЛА – 3.

За 45 дней войны против Украины российские войска потеряли существенные запасы техники. В частности, вражеская армия потеряла по меньшей мере 137 вертолетов.

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Автор: Ольга Музика