Украинские воины подбили российский вертолет: он почти уцелел

Бойцы ВСУ сбили российские вертолеты. Опубликовали фото, где видно, что он почти цел.

Защитники отметили, что на одного "петуха" оккупантов стало меньше.

Важно Враг не контролирует небо, – Воздушные силы ВСУ

Россияне изменили тактику из-за утраченной авиации

Оккупанты потеряли в боях против Украины много авиационной техники. По данным Генштаба ВСУ, это по меньшей мере 143 самолета и 131 вертолет.

Теперь вражеская авиация пытается не входить в зону действия украинского ПВО и избегает прямого контакта с истребителями.

Кабина подбитого вертолета / Фото командования Сил спецопераций ВСУ Кабина подбитого вертолета / Фото командования Сил спецопераций ВСУ

Вертолет уцелел / Фото командования Сил спецопераций ВСУ

Интересно – Модернизированная российская техника закончилась, – Жданов: