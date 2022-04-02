Украинские воины подбили российский вертолет: он почти уцелел
2 апреля 2022 , 21:54Читати новину українською
Источник:Командование Сил спецопераций ВСУ
Бойцы ВСУ сбили российские вертолеты. Опубликовали фото, где видно, что он почти цел.
Защитники отметили, что на одного "петуха" оккупантов стало меньше.
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Россияне изменили тактику из-за утраченной авиации
Оккупанты потеряли в боях против Украины много авиационной техники. По данным Генштаба ВСУ, это по меньшей мере 143 самолета и 131 вертолет.
Теперь вражеская авиация пытается не входить в зону действия украинского ПВО и избегает прямого контакта с истребителями.
Вертолет уцелел / Фото командования Сил спецопераций ВСУ
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