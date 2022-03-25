Украинские воины удерживают Чернигов и сдерживают продвижение оккупантов в направлении Киева

На Сиверщине украинские защитники продолжают вести оборонную операцию. Военные держат Чернигов и сдерживают продвижение россиян в сторону Киева.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали о ситуации в стране на 30-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

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Украинцы держат Чернигов

На Сиверщине украинские защитники продолжают ведение оборонной операции.

Группировка войск держит город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева,

– отметили в Генштабе.

В то же время, военные ВСУ и территориальная оборона Киева продолжают отбивать наступление российских захватчиков. Врагу наносят огневое поражение, стойко удерживая все определенные рубежи обороны.

Напомним, ранее в ВСУ сообщили, что россияне на Броварском направлении перешли к обороне и осуществляют инженерное оборудование позиций. Вероятно, они постараются в очередной раз возобновить наступление в направлении Броваров и Борисполя, чтобы блокировать Киев с востока.

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