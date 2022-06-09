Украинские воины уничтожили на Востоке более 30 кафиров и склад с боеприпасами

Украинские защитники продолжают удерживать противника на Востоке. За последние сутки они уничтожили около 30 россиян.

На Востоке россияне продолжают нести потери

Поэтому в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – все под контролем.

"Украинское сафари продолжается": ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" на оккупированной Луганщине

Но сообщили, что за последние сутки уничтожили 32 российских кафиров, а также немало техники:

1 БМП (боевая машина пехоты);

3 АТТ (тяжелый артиллерийский гусеничный неплавающий тягач высокой проходимости);

1 БПЛА (беспилотник);

1 склад с боеприпасами.

Также сегодня украинские военные "зажгли" базу ППК "Вагнер". Вражеская база расположена в городе Кадиевка Луганской области, который россияне нагло оккупировали в 2014 году.

Военные даже опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видны охваченное огнем помещение и густой черный дым.

Смотрите видео, как горит база ПВК "Вагнер":

В общем потери врага колоссальные

Потери русской армии на войне в Украине – колоссальные. За сутки 8 июня наши военные ликвидировали 200 путинских солдат , 5 танков, 9 боевых бронированных машин, 8 артиллерийских систем, 3 дрона, а также 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

За более чем 3 месяца полномасштабной войны украинские воины фактически уничтожили целую враждебную бригаду . Речь об личном составе 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, понесшего существенные потери.

Актуально о ситуации на Востоке

В Славянском направлении враг активных боевых действий не проводил. В то же время, пытается закрепиться на уже занятых рубежах.

враг активных боевых действий не проводил. В то же время, пытается закрепиться на уже занятых рубежах. Основные усилия при этом российские кафиры сосредоточили на пополнении запасов и перегруппировке подразделений. Впрочем, вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения на этом отрезке фронта продолжаются непрерывно.

На Северодонецком направлении мотострелковые подразделения захватчиков при поддержке артиллерии вели штурмовые действия. Впрочем, успеха не имеют, бои продолжаются.

мотострелковые подразделения захватчиков при поддержке артиллерии вели штурмовые действия. Впрочем, успеха не имеют, бои продолжаются. В то же время кафиры имеют частичный успех в направлениях на Камышевахе и Роты Донецкой области.

Россияне нанесли ракетный удар в Краматорском районе на Бахмутском направлении , а также проводили воздушную разведку с помощью БПЛА. Вражеские беспилотники летали и над Покровском.

Не пропустите – потери врага на 9 июня: смотрите видео