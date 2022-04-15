Украинские воины уже уничтожили более 20 тысяч россиян

Украинская армия пересекла отметку в 20 тысяч уничтоженных российских оккупантов. Это произошло на 51-й день войны.

Генеральный штаб ВСУ 15 апреля обновил данные о потерях врага. Число погибших оккупантов уже достигло 20 тысяч человек.

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В первые дни вторжения российские захватчики подвергались значительным утратам после того, как вступали в бой с украинскими защитниками. Впоследствии им пришлось отступить. Теперь бои сосредоточены на Востоке и частично на юге Украины, так что потери врага в живой силе значительно сократились.

При этом в Генштабе ВСУ предупреждают, что эти данные не окончательны, и они уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Среди других потерь россиян отметим, что скоро будет 2000 боевых бронированных машин. Пока украинцы уничтожили таких 1976 год.

Что касается танков, то потери врага составили 756. Еще 163 самолета больше не будут бомбить украинские города. Как и 144 вертолета.