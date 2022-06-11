Украинские войска контролируют треть Северодонецка, продолжаются уличные бои, – мэр Стрюк

Россияне мечтали захватить Северодонецк до 10 июня. ВСУ сорвали их план и продолжают храбрую оборону города.

Упорные бои на улицах Северодонецка продолжаются. Наши отважные защитники и защитницы продолжают держать оборону, угрозы их оцепления пока нет.

Читайте также Вброс о "новом штурме Киева" - информационная операция Кремля, - советник главы МВД Андрусов

Текущая ситуация в Северодонецке

Руководитель городской военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщил о том, что бои на улицах не прекращаются, равно как и бомбардировки.

Треть города контролируется вооруженными силами Украины: построена линия обороны, и в близлежащих жилых кварталах идут бои. Проводятся военные операции, ВСУ пытаются оттеснить россиян,

– рассказал он.

Также он сообщил, что ситуация в самом городе очень сложная – воды нет уже около двух месяцев, большее количество подстанций разрушены вражескими обстрелами, перебиты электролинии. Из-за постоянных обстрелов и бомбардировок врага местные жители получают ранения, есть и погибшие.

Что касается завода "Азот", то россияне обстреливают и его, в результате чего сутки пылает склад с отработанными химикатами. Ранее враг лгал о том, что заблокировал на территории завода 400 воинов ВСУ.

Война России против Украины: последние новости

Российские кафиры устроили кассетными боеприпасами по Днепропетровщине. Они ударили запретным оружием по жилой застройке в одной из общин. К счастью, пострадавших в результате подлого вражеского обстрела нет.

В Мариуполе при разборе завалов взорвался трактор кафиров . Неизвестный снаряд убил одного оккупанта и двух работников МЧС.

Россияне начали пополнять свои боеприпасы благодаря запасам Белоруссии. Стало известно, что они уже начали брать у своих муртадов боеприпасы 122 калибра.

В начале войны ОБСЕ эвакуировала своих работников из других стран, а вот об украинцах "забыла". Затем они получили сообщение "Будьте в безопасности и всего наилучшего", а затем с ними вообще разорвали контракты.

Несмотря на большие потери личного состава, техники и ресурсов, россияне еще могут вести длительную войну против Украины. Об этом сообщают наши разведчики.

Смотрите также – штурм Донбасса может стать последним наступлением россиян: видео