Украинские войска за сутки уничтожили 17 воздушных целей и много техники оккупантов

Российские убийцы 60 дней ведут против Украины полномасштабную войну. Вооруженные Силы успешно отбивают атаки врага на Востоке.

Об этом 24 апреля сказал внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал. Он отметил, что группировка воздушных сил вместе с другими подразделениями сил обороны за предыдущие сутки уничтожили 17 воздушных целей.

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"Девять беспилотников, 3 самолета и 5 крылатых ракет", – сказал советник.

Отбили 12 атак

По словам Арестовича, на территории Донецкой области, где враг сосредотачивает основные усилия, за минувшие сутки отбили 12 атак российских оккупантов. Украинские военные уничтожили 4 танка, 15 единиц бронированной, 4 единицы автомобильной техники и 5 артиллерийских систем.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Итого победим!,

– в очередной раз напомнил Арестович.

Обратите внимание – полный брифинг Арестовича: смотрите видео