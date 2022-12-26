Уничтожено немало оккупантов: украинские защитники провели рождественский штурм

Украинские воины каждый день защищают родную землю. Даже на Рождество. Наши воины провели удачный рождественский штурм враждебных позиций.

Соответствующее видео опубликовали воины 108 отдельно горно-штурмового батальона. Наши воины ликвидировали немало оккупантов и пополнили обменный фонд.

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Как наши воины провели штурм

Украинские защитники из 108-го отдельно горно-штурмового батальона принесли оккупантам "рождественские подарки" и забросали вражеские окопы гранатами. Количество ликвидированных врагов пока неизвестно, но в батальоне говорят, что статистику Генштаба ВСУ пополнит немало оккупантов.

А еще 10 россиян сдались в плен. Нескольких из них можно увидеть на видео, которое опубликовали наши воины.

Рождественский штурм враждебных позиций: смотрите видео

Успехи ВСУ на фронте на Рождество

25 декабря, несмотря на постоянные атаки, украинским защитникам удалось уничтожить 4 самоходных артиллерийских установки 2С7 "Пион" россиян в Донецкой области. А в районе Забарино Херсонской области – поразить штаб кафиров, где проводилось совещание офицеров южного военного округа вооруженных сил России. Как результат – до 70 раненых оккупантов. Число погибших уточняют.

Кроме того, Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 2 удара по путинским воинам, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления захватчиков и район, где была сосредоточена живая сила вражеской армии.