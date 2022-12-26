Відповідне відео опублікували воїни 108-го окремо гірсько-штурмового батальйону. Наші воїни ліквідували чимало окупантів та поповнили обмінний фонд.

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Як наші воїни провели штурм

Українські захисники зі 108-го окремо гірсько-штурмового батальйону принесли окупантам "різдвяні подарунки" і закидали ворожі окопи гранатами. Кількість ліквідованих ворогів поки невідома, але в батальйоні кажуть, що статистику Генштабу ЗСУ поповнить чимало окупантів.

А ще 10 росіян здалися у полон. Кількох із низ можна побачити на відео, яке опублікували наші воїни.

Різдвяний штурм ворожих позицій: дивіться відео

Успіхи ЗСУ на фронті на Різдво

25 грудня попри постійні атаки, українським захисникам вдалось знищити 4 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон" росіян на Донеччині. А в районі Забариного Херсонської області – уразити штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів південного військового округу збройних сил Росії. Як результат – до 70 поранених окупантів. Кількість загиблих уточнюють.

Окрім того, Авіація Сил оборони протягом доби завдала 2 удари по путінських вояках, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління загарбників та район, де зосереджувалась жива сила ворожої армії.