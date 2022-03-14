Украинские защитники уничтожили 50 единиц российской техники под Мелитополем, – Арестович

Под Мелитополем украинские защитники накануне вечером 13 марта уничтожили колонну военной техники россиян.

По предварительным официальным данным, наши военнослужащие лишили оккупантов примерно 50 единиц техники. Хотя поначалу сообщали о 200.

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О ситуации в Мелитополе советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отчитался 14 марта в эфире всеукраинского телемарафона.

Он объяснил, что сама колонна россиян состояла из 200 единиц, а уничтожить удалось 50 российских танков. На самом деле, это очень много, отметил он.

Это значит, что то подразделение уже "ограниченно пригодно",

– отметил советник главы ОП.

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