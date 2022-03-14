Украинские защитники уничтожили 50 единиц российской техники под Мелитополем, – Арестович
14 марта 2022 , 10:18Читати новину українською
Под Мелитополем украинские защитники накануне вечером 13 марта уничтожили колонну военной техники россиян.
По предварительным официальным данным, наши военнослужащие лишили оккупантов примерно 50 единиц техники. Хотя поначалу сообщали о 200.
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О ситуации в Мелитополе советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отчитался 14 марта в эфире всеукраинского телемарафона.
Он объяснил, что сама колонна россиян состояла из 200 единиц, а уничтожить удалось 50 российских танков. На самом деле, это очень много, отметил он.
Это значит, что то подразделение уже "ограниченно пригодно",
– отметил советник главы ОП.
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