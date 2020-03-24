Украинские компании научились ремонтировать дороги, – координатор "Большой стройки" Голик

Быстрый темп реализации Национального проекта "Большая стройка" не повлияет на качество дорог, запланированных к ремонту в 2020 году.

Украинские компании уже научились качественно ремонтировать и строить дороги. Об этом в интервью "Обозревателю" сказал координатор "Большой стройки" Юрий Голик.

"Когда появился Дорожный фонд, ситуация изменилась. Деньги, поступающие в него, могут тратиться только на ремонт дорог, и в Украине появилось огромное количество украинских компаний, которые умеют качественно ремонтировать и строить дороги", – подчеркнул он.

По его словам, случаев, когда дорога построена в прошлом году, а в этом году сошла вместе со снегом, на национальном уровне нет. "По крайней мере, касательно тех дорог, за которые отвечает Укравтодор, и которые находятся у него на балансе", – сказал Голик.

Он также сообщил, что Национальный проект стартовал с 1 марта и идет по плану.

Для этого огромное количество людей во всех областях нашей страны работало над ним начиная с октября. Поэтому сейчас всё по плану, всё происходит именно так, как мы рассчитывали. Но мы всегда считаем, что можно делать ещё больше, ещё быстрее, ещё лучше,

– добавил Голик.

Напомним, Национальный проект "Большая стройка" является инициативой Президента Владимира Зеленского и заключается в строительстве и капитальном ремонте по меньшей мере 100 школ, 100 детских садов, 100 спортивных сооружений и более 200 пунктов оказания экстренной медицинской помощи. Также проектом предусмотрены строительство и ремонт в 2020 году 4 000 км дорог международного и национального значения и 2 500 км дорог областного и сельского значения.

Объекты "Большой стройки" нанесены на онлайн-карту, на которой представлены все школы, садики, больницы, стадионы и дороги во всех регионах Украины. Каждый объект снабжен подробной сопроводительной информацией.