13:00
24 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Украинские компании научились ремонтировать дороги, – координатор "Большой стройки" Голик

      - Читати новину українською

      Быстрый темп реализации Национального проекта "Большая стройка" не повлияет на качество дорог, запланированных к ремонту в 2020 году.

      Украинские компании уже научились качественно ремонтировать и строить дороги. Об этом в интервью "Обозревателю" сказал координатор "Большой стройки" Юрий Голик.

      "Когда появился Дорожный фонд, ситуация изменилась. Деньги, поступающие в него, могут тратиться только на ремонт дорог, и в Украине появилось огромное количество украинских компаний, которые умеют качественно ремонтировать и строить дороги", – подчеркнул он.

      По его словам, случаев, когда дорога построена в прошлом году, а в этом году сошла вместе со снегом, на национальном уровне нет. "По крайней мере, касательно тех дорог, за которые отвечает Укравтодор, и которые находятся у него на балансе", – сказал Голик.

      Он также сообщил, что Национальный проект стартовал с 1 марта и идет по плану.

      Для этого огромное количество людей во всех областях нашей страны работало над ним начиная с октября. Поэтому сейчас всё по плану, всё происходит именно так, как мы рассчитывали. Но мы всегда считаем, что можно делать ещё больше, ещё быстрее, ещё лучше,
      – добавил Голик.

      Напомним, Национальный проект "Большая стройка" является инициативой Президента Владимира Зеленского и заключается в строительстве и капитальном ремонте по меньшей мере 100 школ, 100 детских садов, 100 спортивных сооружений и более 200 пунктов оказания экстренной медицинской помощи. Также проектом предусмотрены строительство и ремонт в 2020 году 4 000 км дорог международного и национального значения и 2 500 км дорог областного и сельского значения.

      Объекты "Большой стройки" нанесены на онлайн-карту, на которой представлены все школы, садики, больницы, стадионы и дороги во всех регионах Украины. Каждый объект снабжен подробной сопроводительной информацией.

      Новости о коронавирусе 23 марта: Шмыгаль против чрезвычайного положения, Британия на карантине
      сегодня
      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новости Украины Укравтодор Дороги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Туберкулез в Украине: что изменится в системе лечения и есть ли причины для паники
      Світлана Попова
      сегодня , 12:30 Росгвардия начала операции по захвату еще задолго до формального создания: детали
      Михайло Макарук
      22 марта , 19:16 Мировой кризис в 2020 году и быстрое восстановление: что прогнозируют экономисты банков США
      Тетяна Панасюк
      сегодня , 11:59 Легендарная Патти Смит впервые выступит в Киеве
      Ліза Астахова
      сегодня , 12:00 Людям надо поумнеть, или О ценности медиков во время пандемии
      Віталій Портников
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук