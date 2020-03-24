Українські компанії навчилися ремонтувати дороги, – координатор "Великого будівництва" Голик

Швидкий темп реалізації Національного проєкту "Велике будівництво" не вплине на якість доріг, які заплановано відремонтувати у 2020 році.

Українські компанії вже навчилися якісно ремонтувати і будувати дороги. Про це в інтерв'ю "Обозревателю" сказав координатор "Великого будівництва" Юрій Голик.

"Коли з'явився Дорожній фонд, ситуація змінилася. Гроші, що надходять до нього, можуть витрачатися тільки на ремонт доріг, і в Україні з'явилася величезна кількість українських компаній, які вміють якісно ремонтувати і будувати дороги", – підкреслив він.

За його словами, випадків, коли дорога побудована в минулому році, а у цьому році зійшла разом зі снігом, на національному рівні немає. "Принаймні, що стосується тих доріг, за які відповідає Укравтодор, і які перебувають у нього на балансі", – сказав Голик.

Він також повідомив, що Національний проєкт стартував з 1 березня і йде за планом.

Для цього величезна кількість людей у ​​всіх областях нашої країни працювали над ним починаючи з жовтня. Тому зараз все за планом, все відбувається саме так, як ми розраховували. Але ми завжди вважаємо, що можна робити ще більше, ще швидше, ще краще,

– додав Голик.

Нагадаємо, Національний проєкт "Велике будівництво" є ініціативою Президента Володимира Зеленського і передбачає будівництво та капітальний ремонт щонайменше 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 спортивних споруд і понад 200 пунктів надання екстреної медичної допомоги. Також проєктом передбачено будівництво і ремонт у 2020 році 4 000 км доріг міжнародного і національного значення і 2 500 км доріг обласного та сільського значення.

Об'єкти "Великого будівництва" нанесені на онлайн-карту, на якій представлені всі школи, садочки, лікарні, стадіони і дороги в усіх регіонах України. Кожен об'єкт забезпечений докладною супровідною інформацією.