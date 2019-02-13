Украинские моряки в плену Кремля: к нескольким пленникам наведалась Москалькова

Российская омбудсмен Татьяна Москалькова посетила в СИЗО "Лефортово" нескольких украинских военнопленных моряков. Говорится о трех раненых во время российского нападения вблизи Керченского пролива Андрея Эйдера, Василия Сороку и Андрея Артеменко.

По словам российской правозащитницы, моряки рассказали, что чувствуют себя значительно лучше.

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Граждане Украины находятся в чистых, теплых камерах площадью 8 метров по двое с другими заключенными, обеспечены полноценным питанием, теплой одеждой. В каждой камере есть горячая вода, санузел, свободный доступ к свежему воздуху, телевизор, холодильник, чайник и кипятильник, умывальные принадлежности, продукты питания, большое количество литературы,

– рассказала Москалькова.

Она говорит, что военнопленных моряков также в любое время могут посещать адвокаты и украинские консулы.

Кроме того, Москалькова отметила, что обсудила вопрос о необходимости продолжения лечения моряков и их медицинского дообследования в медучреждениях Москвы. Она выразила надежду на то, что в ближайшее время этот вопрос решат.

Отметим, что о низком уровне медицинского обслуживания в СИЗО "Матросская тишина", где ранее удерживали Андрея Эйдера, сообщила его адвокат. Сначала моряку поставили диагноз "гепатит", датированный 20 ноября 2018 года (в то время он еще не находился в российском плену). Впоследствии, во время повторного анализа, этот диагноз не подтвердили.

Как украинские моряки оказались в российском плену?

24 украинских моряков захватили российские пограничники вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Так, РФ совершила акт открытой агрессии против Украины, когда обстреляла ее военные корабли в нейтральных водах. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



В результате обстрела 3 моряка пострадали. Россия захватила 3 ​​украинских корабли и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.



15 и 16 января во Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа.