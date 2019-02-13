Українські моряки у полоні Кремля: до декількох бранців навідалася Москалькова

Російська омбудсвумен Тетяна Москалькова відвідала у СІЗО "Лефортово" декількох українських військовополонених моряків. Мовиться про трьох поранених під час російського нападу поблизу Керченської протоки Андрія Ейдера, Василя Сороку та Андрія Артеменка.

За словами російської правозахисниці, моряки розповіли, що почуваються значно краще.

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Громадяни України перебувають у чистих, теплих камерах площею 8 метрів по двоє з іншими ув'язненими, забезпечені повноцінним харчуванням, теплим одягом. У кожній камері є гаряча вода, санвузол, вільний доступ до свіжого повітря, телевізор, холодильник, чайник і кип'ятильник, умивальні приналежності, продукти харчування, велика кількість літератури,

– розповіла Москалькова.

Вона каже, що військовополонених моряків також у будь-який час можуть відвідувати адвокати і українські консули.

Окрім того, Москалькова наголосила, що обговорила питання про необхідність продовження лікування моряків і їх медичного дообстеження у медзакладах Москви. Вона висловила надію на те, що найближчим часом це питання вирішать.

Зазначимо, що про низький рівень медичного обслуговування у СІЗО "Матроська тиша", де раніше утримували Андрія Ейдера, повідомила його адвокат. Спочатку моряку поставили діагноз "гепатит", датований 20 листопада 2018 року (у цей час він ще не перебував у російському полоні). Згодом, під час повторного аналізу, цей діагноз не підтвердили.

Як українські моряки опинилися у російському полоні?24 українських моряків захопили російські прикордонники поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Так, РФ вчинила акт відкритої агресії проти України, коли обстріляла її військові кораблі у нейтральних водах. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Внаслідок обстрілу 3 моряків постраждали. Росія захопила 3 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа.