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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Украинские военные в плену боевиков: расследование не выявило факта государственной измены

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      Зеленский пообещал сделать все необходимое для возвращения пленных бойцов
      Зеленский пообещал сделать все необходимое для возвращения пленных бойцов / Коллаж 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский заслушал информацию об обстоятельствах, при которых пророссийские боевики схватили 8 украинских военнослужащих мотопехотного батальона 53-й отдельной механизированной бригады на Донбассе. В частности, факт государственной измены в этом инциденте не установлен.

      8 украинских военных попали в руки пророссийских боевиков вблизи Новотроицкого 22 мая. Они ехали грузовиком, однако отклонились от маршрута и въехали на оккупированную территорию. Военные направлялись в штаб бригады, однако сбились с курса. Оккупанты обвинили украинских бойцов в подготовке терактов.

      Читайте также: Как украинские военные могли попасть в плен боевиков: объяснение ветерана войны на Донбассе

      Теперь в отношении командования батальона и 53-й ОМБР сделают управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы.

      Кроме этого, расследование установило, что личный состав пограничного наряда на КПВВ "Новотроицкое", КП "Березовое-1" и "Березовое-2" нарушил порядок контроля за перемещением через линию соприкосновения.

      Зеленский подчеркнул, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов. Президент также пообещал действовать ради этого максимально быстро и эффективно, сообщили в пресс-службе главы государства.

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      Теги: Владимир Зеленский Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Заложники Расследования
      Источник: 24 канал
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