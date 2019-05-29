Украинские военные в плену боевиков: расследование не выявило факта государственной измены

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал информацию об обстоятельствах, при которых пророссийские боевики схватили 8 украинских военнослужащих мотопехотного батальона 53-й отдельной механизированной бригады на Донбассе. В частности, факт государственной измены в этом инциденте не установлен.

8 украинских военных попали в руки пророссийских боевиков вблизи Новотроицкого 22 мая. Они ехали грузовиком, однако отклонились от маршрута и въехали на оккупированную территорию. Военные направлялись в штаб бригады, однако сбились с курса. Оккупанты обвинили украинских бойцов в подготовке терактов.

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Теперь в отношении командования батальона и 53-й ОМБР сделают управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы.

Кроме этого, расследование установило, что личный состав пограничного наряда на КПВВ "Новотроицкое", КП "Березовое-1" и "Березовое-2" нарушил порядок контроля за перемещением через линию соприкосновения.

Зеленский подчеркнул, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов. Президент также пообещал действовать ради этого максимально быстро и эффективно, сообщили в пресс-службе главы государства.