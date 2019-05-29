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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Українські військові в полоні бойовиків: розслідування не виявило факту державної зради

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      Зеленський пообіцяв зробити все необхідне для повернення полонених бійців
      Зеленський пообіцяв зробити все необхідне для повернення полонених бійців / Колаж 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський заслухав інформацію про обставини, за яких проросійські бойовики схопили 8 українських військовослужбовців мотопіхотного батальйону 53-ї окремої механізованої бригади на Донеччині. Зокрема, факту державної зради в цьому інциденті не встановлено.

      8 українських військових потрапили до рук проросійських бойовиків поблизу Новотроїцького 22 травня. Вони їхали вантажівкою, проте відхилися від маршруту і в’їхали на окуповану територію. Військові прямували в штаб бригади, однак збилися з курсу. Окупанти звинуватили українських бійців у підготовці терактів.

      Читайте також: Як українські військові могли потрапити в полон бойовиків: пояснення ветерана війни на Донбасі

      Тепер щодо командування батальйону та 53-ї ОМБР зроблять управлінські та дисциплінарні висновки у зв’язку з суттєвими прорахунками в організації бойової підготовки та внутрішньої служби.

      Крім цього, розслідування встановило, що особовий склад прикордонного наряду на КПВВ "Новотроїцьке", КП "Березове-1" та "Березове-2" порушив порядок контролю за переміщенням через лінію зіткнення.

      Зеленський наголосив, що буде зроблено все необхідне для повернення полонених бійців. Президент також пообіцяв діяти задля цього максимально швидко та ефективно, повідомили у прес-службі глави держави.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Зеленський Розслідування Заручники Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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