Украинских пленных в российском Ил-76 не было, – Данилов

Алексей Данилов заявил, что в российском Ил-76, который разбился 24 января в Белгородской области, не было украинских военнопленных. Вместе с тем, пока нет информации о пленных, которых должны были обменять в тот день.

Об этом секретарь СНБО заявил в интервью. Напомним, что российские пропагандисты утверждали, что якобы на борту Ил-76 было 65 украинских военных, которых везли на обмен.

К теме Это сложный и драматический вопрос, – ГУР о том, где люди из "списка 65", которые якобы были на Ил-76

Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать – нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это действительно произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве,

– заявил Данилов.

Секретарь СНБО предположил, что если бы на борту действительно были пленные и они погибли, то кремлевские пропагандисты воспользовались бы ситуацией. Более того, по мнению Данилова, они создали бы не один сюжет об этом. Вместо этого – оккупанты ничего не делали.

Данилов объяснил, что оккупанты, очевидно, имели заготовленную историю, которую и начали распространять. Вместо этого он призывает подождать.

"Такого там не было, у них была заготовлена вся эта история. И поэтому давайте дождемся, надо просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что если бы это произошло на самом деле, то была бы совсем другая картинка", – подчеркнул секретарь СНБО.

Ил-76 разбился под Белгородом: что известно