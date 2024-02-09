Украинских пленных в российском Ил-76 не было, – Данилов
Источник:"Бабель"
Алексей Данилов заявил, что в российском Ил-76, который разбился 24 января в Белгородской области, не было украинских военнопленных. Вместе с тем, пока нет информации о пленных, которых должны были обменять в тот день.
Об этом секретарь СНБО заявил в интервью. Напомним, что российские пропагандисты утверждали, что якобы на борту Ил-76 было 65 украинских военных, которых везли на обмен.
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Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать – нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это действительно произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве,
– заявил Данилов.
Секретарь СНБО предположил, что если бы на борту действительно были пленные и они погибли, то кремлевские пропагандисты воспользовались бы ситуацией. Более того, по мнению Данилова, они создали бы не один сюжет об этом. Вместо этого – оккупанты ничего не делали.
Данилов объяснил, что оккупанты, очевидно, имели заготовленную историю, которую и начали распространять. Вместо этого он призывает подождать.
"Такого там не было, у них была заготовлена вся эта история. И поэтому давайте дождемся, надо просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что если бы это произошло на самом деле, то была бы совсем другая картинка", – подчеркнул секретарь СНБО.
Ил-76 разбился под Белгородом: что известно
- В Белгородской области вблизи села Яблоново 24 января разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Российская сторона заявила, что на борту было 6 членов экипажа, 3 наблюдателя и 65 украинских военнопленных, которых якобы везли на обмен. В качестве доказательства, российская пропагандистка опубликовала список пленных, однако в нем был человек, которого уже обменяли ранее.
- В Главном управлении разведки в тот же день подтвердили, что действительно должен был состояться один из самых масштабных обменов. Кроме того, в разведке отметили, что Россия нарушила одно из главных условий – украинскую сторону не было поставлено в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом.
- В то же время командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук предположил, что заявления кремлевских пропагандистов о сбивании Украиной своих же военнопленных – это дискредитация, которая имеет целью уменьшить международную поддержку.