Цинизму нет предела: Россия формирует боевые подразделения из украинских пленных, – ISW

Россия продолжает формировать боевые подразделения из украинских военнопленных. Эту практику агрессор начал еще в 2022 году.

О новых подробностях преступления оккупантов сообщает Институт изучения войны.

Что известно о российских отрядах из украинцев?

6 августа российское Минобороны сообщило о создании первой украинской добровольческой бригады специального назначения.

В ее состав якобы вошли украинские военнопленные и бывшие украинские военнослужащие, которые, по утверждениям врага, перешли на сторону России.

Бригаду сформировали путем объединения нескольких нерегулярных так называемых добровольческих подразделений, в частности батальонов имени Максима Кривоноса и Алексея Береста, а также отрядов имени Александра Матросова, Мартина Пушкаря и Слободского.

В ISW впервые зафиксировали сообщения о формировании Россией боевых подразделений из украинских военнопленных в ноябре 2022 года.

Последним известным случаем был российский батальон "Богдан Хмельницкий", сформированный из украинских военнопленных. В декабре 2023 года он действовал в составе формирования "Каскад" так называемого МВД "ДНР" на западе Донецкой области.

Использование Россией украинских военнопленных в боевых действиях нарушает Женевскую конвенцию. Она запрещает принуждать военнопленных воевать на стороне страны, которая их захватила. Также их нельзя отправлять в зоны боевых действий или привлекать к опасной для здоровья работе,

– подытожили аналитики.

Напомним, в мае сообщалось, что Россия удерживает в плену около 7 тысяч военнопленных.