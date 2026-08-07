Цинизму нет предела: Россия формирует боевые подразделения из украинских пленных, – ISW
Россия продолжает формировать боевые подразделения из украинских военнопленных. Эту практику агрессор начал еще в 2022 году.
О новых подробностях преступления оккупантов сообщает Институт изучения войны.
Что известно о российских отрядах из украинцев?
6 августа российское Минобороны сообщило о создании первой украинской добровольческой бригады специального назначения.
В ее состав якобы вошли украинские военнопленные и бывшие украинские военнослужащие, которые, по утверждениям врага, перешли на сторону России.
Бригаду сформировали путем объединения нескольких нерегулярных так называемых добровольческих подразделений, в частности батальонов имени Максима Кривоноса и Алексея Береста, а также отрядов имени Александра Матросова, Мартина Пушкаря и Слободского.
В ISW впервые зафиксировали сообщения о формировании Россией боевых подразделений из украинских военнопленных в ноябре 2022 года.
Последним известным случаем был российский батальон "Богдан Хмельницкий", сформированный из украинских военнопленных. В декабре 2023 года он действовал в составе формирования "Каскад" так называемого МВД "ДНР" на западе Донецкой области.
Использование Россией украинских военнопленных в боевых действиях нарушает Женевскую конвенцию. Она запрещает принуждать военнопленных воевать на стороне страны, которая их захватила. Также их нельзя отправлять в зоны боевых действий или привлекать к опасной для здоровья работе,
– подытожили аналитики.
Напомним, в мае сообщалось, что Россия удерживает в плену около 7 тысяч военнопленных.