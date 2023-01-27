Жданов объяснил критерии отбора для обучения украинских военных за границей

С начала полномасштабного вторжения России партнеры развернули обучение украинских военных. Интересным вопросом является то, как отбирают воинов, каких отправят на такие учения за границу.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как происходит отбор кадров для учений, сообщает 24 Канал. На примере ПВО он пояснил, что пехотинцев никто не будет отправлять для обучения работе с системой Patriot.

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Критерии отбора для учений за границей

По словам специалиста, людей на обучение отправляют согласно военно-учетным специальностям, которые у них есть или которые они получили в результате обучения или службы.

Плюс не забывайте, что одним из критериев есть знание иностранного языка. Да, инструкторы говорят на русском или украинском языке, но не всегда есть переводчики,

– подчеркивает Олег Жданов.

Он также выразил сомнения в проведении для таких учений конкурсных отборов. В основном это происходит по рекомендации командиров.

Олег Жданов об обучении ВСУ за границей – смотрите видео

Военный эксперт также отметил, что в основном такие учения касаются частей резерва – например, вышедших на переформирование. Зато с боевых дежурств никто людей не снимает.

И не забывайте, что те, кто на боевом дежурстве, имеют наибольший опыт применения тех систем, с которыми они работают. Ведь они улучшают свои навыки с каждым боевым пуском,

– объясняет Олег Жданов.

По его словам, у многих бойцов профессионализм уже доходит до стадии автоматизма. Поэтому такие люди наиболее ценны.

Обучение украинских военных за границей