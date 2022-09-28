Били резиновыми дубинками и заставляли смотреть в пол, – омбудсмен об ужасах плена

Российские оккупанты избивали и удерживали украинских военнопленных в ужасных условиях. Украинских пленных лишили нормальных средств к существованию и заставляли спать на холодном бетоне.

О деталях пребывания украинских военных в российском плену на брифинге рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, все освобожденные из плена украинские военные отмечают, что были ужасающие условия содержания.

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Оккупанты били пленных деревянными палками

Сообщается, что места, где россия удерживала наших защитников и защитниц, были не пригодны для такого количества людей.

Все начиналось с процедуры захвата в плен. Понятно, что каких-то там юридических моментов, как признание военнопленным, статус комбатанта – не происходило,

– сказал омбудсмен.

Дмитрий Лубинец сообщил о распространенной практике оккупантов после того, как украинских пленных привозили в места содержания. В частности, наших военных "пропускали сквозь строй, где били резиновыми дубинками".

Омбудсмен рассказал, что во время этой ужасающей процедуры случалось, что резиновые дубинки ломались. После этого россияне продолжали избивать пленных, используя деревянные палки.

Также Дмитрий Лубинец отметил, что часто оккупанты заставляли держать головы вниз, называя это "удочки вниз". Это происходило посредине на плацу или во дворе. По его словам, нарушившего избивали дополнительно.

Омбудсмен рассказал, что во время пребывания в плену оккупанты давали очень мало воды и пищи. Кроме того, пленникам не предоставляли средства личной гигиены – туалетную бумагу, мыло, зубные щетки или пасту. Также пленные очень часто спали прямо на бетоне, поскольку им не давали ни матрасы, ни одеяла.

Это не было в виде исключения, а как общая практика,

– резюмировал Лубинец.

Украина вернула защитников "Азовстали": что известно

21 сентября состоялся обмен военнопленными между Украиной и россией, в рамках которого домой вернулись 215 украинских защитников и защитниц.

Из плена освободили командиров защитников "Азовстали" Дениса Прокопенко, Евгения Бову, Сергея Волынского, Святослава Паламаря, Дениса Шлегу и Олега Хоменко.

Все шестеро командиров по условиям обмена до конца войны не должны возвращаться домой. Командиры будут проживать в частном доме Турции.

Следует отметить, что еще многие украинские воины продолжают оставаться в российском плену. Как известно, из "Азовстали" вышли более 2 тысяч человек.

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