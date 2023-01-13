Притула показал первое видео использования украинского беспилотника Shark в боевых условиях
Источник:Сергей Притула
Беспилотники на передовой – это глаза наших военных. С их помощью они могут проводить эффективную и безопасную разведку, а также уничтожать оккупантов.
Поэтому, как отметили в БФ Сергея Притулы, такая техника в руках защитников Украины – это возможность стратегически влиять на ход боевых действий. И украинцам решили наглядно показать, насколько это важно, в боевых условиях над Донецком.
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Невероятное качество на большой высоте
Первое, что сразу привлекает внимание – качество картинки дрона-разведчика. С такой птичкой даже с расстояния более 2 тысяч метров военные Украины будут видеть оккупантов, как на ладони. При том заметят ли слежку сами враги – большой вопрос. Поэтому использование такого дрона сохранит жизнь нашим военным, позволит им меньше рисковать ею, чтобы получить ценную информацию в тылу врага.
Как видно на видео, качество картинки "падало" только когда были плохие данные GPS. И даже при этом она была довольно хорошей.
Всего мы законтрактовали три комплекса таких БПЛА. Чтобы таких поразительных глаз в небе у наших защитников было больше, присоединяйтесь донатом,
– написал Сергей Притула.
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Что известно о БПЛА Shark
Как отмечают сами же разработчики, этот беспилотник создан для широкого спектра задач и обеспечивает возможность автономной разведки, наблюдения, четкой идентификации и распознавания с большого расстояния на значительной высоте.
Его технические характеристики:
- время полета – более 2 часов,
- дальность связи – 60 километров,
- практический потолок — 2000 метров,
- взлетная масса – 10 килограммов,
- размах крыльев – 1,91 метра,
- время развертывания – 15 минут,
- температура эксплуатации – от -15 С до +50 С,
- метод шифрования – AES256,
- крейсерская скорость – 70-90 километров в час,
- максимальная скорость полета – 150 километров в час,
- скорость сваливания – 60 километров в час,
- увеличение – 30x оптический и 90x цифровой.