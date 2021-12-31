На украинский бронетранспортер "Варта" установили новый ракетный комплекс

В Украине состоялись испытания нового зенитно-ракетного комплекса. Установили ЖК-10 на бронеавтомобиле "Варта".

Детали о РК-10

Новую реактивную систему разработали в киевском конструкторском бюро "Луч". Она имеет ближний радиус действия.

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РК-10 рассчитана на поражение воздушных и наземных целей на расстоянии до 12 километров. Размещать ее можно на наземных, морских и воздушных платформах. Наблюдение и наведение на цель проводится благодаря лазерной "дорожке".

Ракета выполнена по схеме "утка" с рулевыми поверхностями в носовой части. Это обеспечивает большую маневренность для уничтожения воздушных целей.



В Украине испытали новый зенитно-ракетный комплекс

РК-10 в зенитном варианте получила увеличенный двигатель. Мы обеспечили наведение по лазерному лучу, а также унифицировали конструкторские решения, которые позволяют устанавливать эту ракету на наземные и воздушные носители,

– рассказал гендиректор ГП ГККБ "Луч" Олег Коростелев.

Кстати, РК-10 заменит уже устаревший ЗРК "Стрела-10", который состоит на вооружении с 1976 года.



ЗК-10 заменит ЗРК "Стрела-10"

Напомним, недавно украинские военные впервые провели боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на Донбассе. В случае масштабного наступления России, ВСУ смогут использовать около 100 пусковых установок Javelin и почти 500 ракет к ним.

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