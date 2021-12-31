Деталі про РК-10

Нову реактивну систему розробили у київському конструкторському бюро "Луч". Вона має ближній радіус дії.

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РК-10 розрахована на ураження повітряних та наземних цілей на відстані до 12 кілометрів. Розміщувати її можна на наземних, морських та повітряних платформах. Спостереження та наведення на ціль проводиться завдяки лазерній "доріжці".

Ракета виконана у схемі "качка" з рульовими поверхнями у носовій частині. Це забезпечує більшу маневровість для знищення повітряних цілей.



В Україні випробували новий зенітно-ракетний комплекс

РК-10 у зенітному варіанті отримала збільшений двигун. Ми Забезпечили наведення за лазерним променем, а також уніфікували конструкторські рішення, які дозволяють встановлювати цю ракету на наземні та повітряні носії,

– розповів гендиректор ДП ДККБ "Луч" Олег Коростельов.

До речі, РК-10 замінити вже застарілий ЗРК "Стріла-10", який перебуває на озброєнні з 1976 року.



ЗК-10 замінить ЗРК "Стріла-10"

Нагадаємо, нещодавно українські військові вперше провели бойові стрільби з американських протитанкових ракетних комплексів Javelin на Донбасі. У випадку масштабного наступу Росії, ЗСУ зможуть використати близько 100 пускових установок Javelin та майже 500 ракет до них.

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