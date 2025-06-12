В Турции на пляж выбросило похожий на украинский дрон-камикадзе: фото и видео

В Турции на пляж выбросило объект, похожий на украинский дрон-камикадзе. Анкара уже проводит экспертизу находки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yeni Şafak.

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Что известно о, вероятно, украинском дроне в Турции

Местные СМИ утверждают, что дрон выбросило на берег в Шиле, недалеко от Стамбула, около 12:30.

Подозрительный объект выбросило на берег в Шиле: смотрите видео

О находке сообщили в командование береговой охраны, после чего на место происшествия прибыл спецназ.

Объект, происхождение которого пока неизвестно, похож на камикадзе-дрон украинского производства, а механизм в нижней части похож на взрывное устройство,

– указывают журналисты.

Дрон передали на экспертизу саперам Военно-морских сил Турции.

Дрон, который обнаружили на пляже возле Стамбула / фото Yeni Şafak

Кстати, на днях в Турции заявили, что готовы работать над достижением прекращения огня и мира в Украине с участием Трампа. Интенсивные контакты в этом направлении продолжаются.