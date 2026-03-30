В МИД Украины назвали вероятную причину падения беспилотников в Финляндии

Украина и Финляндия находятся в коммуникации относительно инцидента с падением украинского дрона. Все обстоятельства события сейчас тщательно выясняют.

Об этом в комментарии 24 Канал рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Как прокомментировали в МИД Украины инцидент с падением дрона в Финляндии?

Георгий Тихий отметил, что Украина уже делится всей необходимой информацией с финской стороной для выяснения всех обстоятельств инцидента с падением украинского дрона на территории страны.

Можем утвердительно сказать, что ни в коем случае никакие украинские дроны в сторону Финляндии не направлялись. Наиболее вероятной причиной является отклонение российскими системами РЭБ,

– отметил спикер МИД.

Тихий подчеркнул, что Киев уже извинился перед финской стороной за этот инцидент.

"В целом разделяем убеждение вместе с нашими финскими друзьями, что причиной как этого инцидента, так и вообще вызовов безопасности в нашем регионе является именно российская агрессия против Украины", – резюмировал представитель Министерства иностранных дел.

Инцидент также прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства обсудил его со своим финским коллегой Александром Стуббом.

Вспомнили инцидент с дронами, который недавно был на территории Финляндии. Одинаково видим с Алексом эту ситуацию. Всю необходимую информацию предоставляем,

– написал Зеленский.

Как в Финляндии сейчас расследуют инцидент?

Глава парламентского комитета по вопросам обороны Финляндии Хейкки Аутто написал в соцсети Х, что комитет проведет внеочередное заседание во вторник, 31 марта. Финские депутаты обсудят актуальные вопросы безопасности, в частности инцидент с беспилотниками, которые упали на юго-востоке страны.

Тем временем финское издание Yle сообщает, что Национальная уголовная полиция начала предварительное расследование падения беспилотников в этом регионе.

Сейчас дело квалифицируют как грубую халатность, повлекшую общественную опасность. В то же время правоохранители не исключают, что правовая квалификация может измениться в процессе расследования.

