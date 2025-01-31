Традиционно эксперты говорят об Украине как факторе в выборах западных стран. В разных лагерях можно услышать как положительные, так и отрицательные отзывы о сохранении поддержки Украины или защите беженцев. Однако постепенно "украинский фактор" выходит за указанные рамки и становится субъектным инструментом демократических изменений и сопротивления против российской экспансии.

Особенно это касается стран Восточной Европы и так называемого постсоветского пространства. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Изменения в Словакии и Венгрии

Ярким примером такого влияния служит Венгрия и Словакия. В Будапеште Виктор Орбан уже длительный период удерживал власть и успешно противодействовал политическим оппонентам. Однако частые антиукраинские заявления, попытки подыгрывать российским интересам и попытки прямой политической конфронтации с Киевом дали соответствующий результат. По состоянию на конец 2024 года социологические опросы показывали, что партия премьер-министра "Фидес" впервые с 2010 года потеряла лидерскую позицию. Она уступила Tisza Петера Мадьяра на 2%, и есть предпосылки для дальнейшего роста отрыва.

Петер Мадьяр выступает с активных позиций поддержки Украины, что становится одним из ключевых элементов его электорального портрета. "Украинский фактор" опосредованно может стать тем действенным инструментом, который будет способствовать смене власти в Венгрии.

Похожая ситуация может быть и в Словакии. Премьер-министр Роберт Фицо дошел до того, что начал обвинять Украину в организации выступлений против него, пытаясь сознательно закрывать глаза на рост народного недовольства от того, что их власть пытается подыгрывать российским интересам.

Ярким символом стратегическому разлому между частными целями словацкого руководства и потребностями словацкого народа стал случай когда школьник Симон Оманик отказался пожать руку президенту Петеру Пелегрини, обвиняя того в пророссийской пропаганде и лжи.

Как результат, партия Фицо получает 18,4% поддержки, а проукраинская "Прогрессивная Словакия" может рассчитывать на 23,9% голосов и имела бы все шансы на формирование нового большинства, если выборы проходили бы сегодня.

Фактор Украины и противостояние России стал основой для мобилизации и консолидации проевропейского населения в Венгрии и Словакии, давая импульс для качественных демократических изменений.

Словацкое и венгерское население активнее демонстрируют собственное недовольство тем, что внешнеполитический курс их стран находится в заложниках частных интересов местных органов власти, которые не пренебрегают российскими средствами, подрывая целостность ЕС и давая основания российскому режиму расшатывать Европу.

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Новая политическая архитектура Европы

Яркий контраст роли "украинского фактора" можно проследить в Молдове и Грузии.

В первом случае, президент Майя Санду в рамках своего визита откровенно выражает благодарность украинскому народу за то, что он героически спас Молдову от российской военной агрессии, выражая волю большинства народа.

Во втором – представители партии "Грузинская мечта" спекулировали и построили собственную избирательную кампанию на пропаганде: якобы "они спасают Грузию от войны и не хотят повторить судьбу Украины". Результат довольно показателен: уже третий месяц продолжаются массовые протесты населения, которое понимает, что у них украли выборы. Команда олигарха Биндзины Иванишвили приостановила движение страны в ЕС, предавая стратегические ориентиры народа. Другими словами, грузинская власть все же не остановила войну, а наоборот: начала ее против собственного населения.

Теперь перед выбором стоит Армения. Народ и власти страны получили возможность начать движение в направлении Европы, развивать собственную экономику и получить надежные гарантии безопасности. Для этого им необходимо занять правильную сторону и следовать курсу на поддержку Украины.

Обратный путь – это возвращение под российское влияние и ожидание того момента, когда военная база в Гюмри станет платформой для военной интервенции российских вооруженных сил.

Благодаря "украинскому фактору" мы видим, как другие страны так называемого постсоветского пространства – Литва, Латвия, Эстония, стали играть более активную роль в политике ЕС. Вместе с Польшей и скандинавскими странами они создают мощный стратегический центр, в основе которого будет лежать воля к поддержке Украины и сдерживании России.

Таким образом, Украина играет фундаментальную роль в построении новой политической архитектуры в Европе и даже на Кавказе. Сторонники Украины имеют важную роль в структуре ЕС, антиукраинские политические руководители получили масштабное сопротивление со стороны собственного населения, которое стремится к справедливой демократизации. Страны, традиционно находящиеся в сфере российского влияния, получили историческую возможность избавиться от него окончательно и стать на путь собственной субъектности, экономического развития и независимости.