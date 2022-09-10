Украинский флаг над центром Балаклеи: Минобороны показало кадры из освобожденного города

ВСУ полностью освободили от оккупантов Балаклею Харьковской области. В Минобороны показали кадры из города.

Украинское наступление на этом направлении возглавляет командующий Сухопутными войсками Украины, Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский. Он подчеркнул, что это не последний освобожденный город. Впереди – Купянск и Изюм.

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В Балаклее провели зачистку от оккупантов. Затем в центре под звуки Государственного гимна города подняли украинское знамя. На церемонии поднятия присутствовал и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он подчеркнул, что Балаклея – это Украина. При этом он намекнул, что "продолжение следует".

Кадры из освобожденной Балаклеи: смотрите видео

Наступление ВСУ в Харьковской области: что известно

Президент Владимир Зеленский сообщил, что наши защитники освободили уже более 30 населенных пунктов Харьковской области. В американском Институте войны утверждают, что по состоянию на 9 сентября ВСУ освободили около 2500 квадратных километров Харьковщины.

Кроме Балаклеи, украинский флаг развевается над рядом освобожденных поселков. Речь идет о Шевченковом, Байраке, Гракове, Волоховом Яре, Новой Гусаровке и т.д.

Кроме того, украинские защитники вошли в Купянск утром. Появились фото ВСУ возле мэрии, однако официального подтверждения Генштаба пока нет.

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