Бойцы 100 ОМБр вывесили сине-желтый флаг над шахтой "Центральная" в Торецке

Украинские бойцы вывесили флаг Украины над шахтой "Центральная" в Торецке. Она является самой древней шахтой в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения 100 ОМБр в фейсбуке и ОСУВ "Хортица" в телеграмме.

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Над шахтой "Центральная" в Торецке развевается украинский флаг

Бойцы батальона беспилотных систем VORON 100-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ вывесили сине-желтый флаг над шахтой "Центральная" в Торецке Донецкой области.

Именно "Центральная" является древнейшей шахтой не только в Торецке, но и на Донбассе и в Украине в целом, отметили в 100 ОМБр.

В ОСУВ "Хортица" указали, что "этот символический шаг имеет большое значение для украинского народа, ведь он демонстрирует несокрушимость духа и стремление к Победе".

Возвращение украинского флага на шахту "Центральная" является еще одним шагом к освобождению всей территории Украины от российских оккупантов. Установление над ней сине-желтого флага означает, что Украина возвращается на свою землю, что история борьбы за свободу продолжается, и что Победа будет за нами,

– отметили там.

Над шахтой "Центральная" развевается флаг Украины: смотрите видео

Добавим, что в течение последних нескольких дней российские захватчики 6 раз пытались установить триколор на разных локациях ими же разрушенного Торецка, о чем рассказал Общественное Донбасс представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Все – ради создания соответствующей картинки для российских пропагандистских ресурсов, которые поспешили заявить о захвате города. Каждый раз украинские пилоты ударных дронов и БпЛА сбивали российские триколоры. Все они были уничтожены вместе с вражескими "знаменосцами". Это – украинская земля и их флагам здесь не место. На наших объектах и домах развевается украинский флаг,

– отметил Волошин.