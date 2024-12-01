Тактика времен Первой мировой: СМИ обратили внимание на особенности камуфляжа украинских катеров

Украинский флот использует тактику "ослепительной" камуфляжной окраски времен Первой мировой войны. Такой подход применяется, чтобы врагу было труднее определить скорость и направление корабля.

Военно-морские силы Украины на этой неделе показали изображения судов, которые, вероятно, имеют именно "ослепительный" камуфляж, сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Для чего украинским кораблям "ослепительный" камуфляж

Сообщается, что на фото по меньшей мере один малый бронированный артиллерийский катер и патрульный корабль островного класса имеет "ослепительную" окраску. По словам представителей ВМС Украины, катера участвовали в демонстрации для военно-морских экспертов из Дании.

На фотографиях катера имеют характерные зазубренные узоры различных оттенков серого, что, вероятно, является дизайнерским решением, призванным сбить с толку вражеских наблюдателей. Идея заключается в том, что различные формы обманывают глаз, усложняя вычисление скорости и направления движения корабля,

– пишет издание.

В то же время пока остается непонятным, насколько камуфляж действительно даст преимущество украинским кораблям в современной войне.

Как выглядит камуфляж на украинских катерах / фото ВМС Украины

Эксперт по морским силам из британского Королевского института объединенных служб Сидхарта Каушала отмечает, эта тактика может быть полезной против оптических сенсоров. Их используют, например, на беспилотниках. Однако соответствующая тактика "будет менее эффективной против угроз с радиолокационным наведением".

Украинский флот использует столетнюю тактику / фото ВМС Украины

Ослепительный камуфляж впервые появился в Первую мировую войну как средство запутать вражеские подводные лодки и уменьшить их способность эффективно наводить торпеды.