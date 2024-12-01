Військово-морські сили України цього тижня показали зображення суден, які, ймовірно, мають саме "сліпучий" камуфляж, повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Для чого українським кораблям "сліпучий" камуфляж

Повідомляється, що на фото щонайменше один малий броньований артилерійський катер і патрульний корабель острівного класу має "сліпуче" забарвлення. За словами представників ВМС України, катери брали участь у демонстрації для військово-морських експертів із Данії.

На фотографіях катери мають характерні зазубрені візерунки різних відтінків сірого, що, ймовірно, є дизайнерським рішенням, покликаним збити з пантелику ворожих спостерігачів. Ідея полягає в тому, що різні форми обманюють око, ускладнюючи обчислення швидкості та напрямку руху корабля,

– пише видання.

Водночас наразі лишається незрозумілим, наскільки камуфляж дійсно дасть перевагу українським кораблях у сучасній війні.

Як виглядає камуфляж на українських катерах / фото ВМС України

Експерт з морських сил із британського Королівського інституту об'єднаних служб Сідхарта Каушала наголошує, ця тактика може бути корисною проти оптичних сенсорів. Їх використовують, наприклад, на безпілотниках. Проте відповідна тактика "буде менш ефективною проти загроз із радіолокаційним наведенням".

Український флот використовує сторічну тактику / фото ВМС України

Сліпучий камуфляж уперше з'явився в Першу світову війну як засіб заплутати ворожі підводні човни і зменшити їхню здатність ефективно наводити торпеди.