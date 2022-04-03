Украинский характер не покорить, – Зеленский поблагодарил людей Энергодара, вышедших на протест
Владимир Зеленский поблагодарил жителей Энергодара, которые вышли на протест против оккупации. Президент сказал оккупантам, что за каждого раненого будет ответ.
Соответствующую информацию президент обнародовал в ходе вечернего обращения 2 апреля. То есть, после 38 дней полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
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Зеленский поблагодарил жителей Энергодара
Хочу отдельно поблагодарить жителей нашего Энергодара. Тем смелым украинцам и украинкам, которые вышли на митинг для защиты своего города, для защиты нашего государства,
– написал Зеленский.
Президент Украины вспомнил, что в ответ оккупанты открыли огонь и использовали гранаты против абсолютно мирных людей, находящихся на своей земле, в своем праве.
"За каждого раненого будет ответ. А украинский характер все равно не покорить. Никаким давлением. Никаким насилием", – заверил президент.
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины сказал, что благодарен всем, кто выходит на улицы во временно оккупированных городах, кто не боится и выходит, кто боится и выходит, кто чувствует, что без этого решения защищать Украину и свою свободу оккупанты могут закрепиться.
Когда люди протестуют – и чем больше люди протестуют – тем сложнее оккупантам уничтожить нас, уничтожить нашу свободу. Это наша общая борьба! И будет наша общая победа,
– пообещал президент.
Ночное обращение Зеленского за 2 апреля – смотрите видео