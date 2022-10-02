В Турции 2 октября спустили на воду корвет ВМСУ "Гетман Иван Мазепа". Участие в торжественной церемонии приняла первая леди Елена Зеленская.

Зеленская отметила, что турецкое слово "байрактар" ("знамененосец") в Украине стало символом настоящей защиты и побед. Вскоре у двух стран появятся новые общие названия.

Заметьте "Это война мировоззрений": Елена Зеленская дала интервью австралийцам о ценностях и победе

Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и одновременно будет иметь турецкое сердце. Противокорабельный корвет типа Ada "Гетман Иван Мазепа",

– заявила первая леди.

Зеленская рассказала, что имя для корвета выбрал украинский лидер Владимир Зеленский еще в 2021 году. Тогда началось строительство. "Гетман Иван Мазепа" станет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины.

Корвет спустили на воду: смотрите видео

Первая леди обратилась к корвету с наставлением

Зеленская отметила, что в таких случаях к судам обращаются, как к людям – с наставлением и уважением.

"Итак, корвет "Гетман Иван Мазепа", желаю тебе с честью нести украинский флаг. Попутного ветра, спокойного моря и только побед! Всегда помни свою турецкую родину и неси славу Украине", – пожелала первая леди.

В Турции спустили на воду корвет ВМС ВСУ "Гетман Иван Мазепа" / Фото Елены Зеленской

Зеленский встретился с гендиректором производителя "Байракторов"

Осенью 2022 года Зеленский в Киеве встретился с Халуком Байрактаром – гендиректором турецкой компании Baykar Defence.

Президент вручил другу Украины орден "За заслуги" I степени. Зеленский подчеркнул, что в Украине каждый знает, что такое "Байрактар". Тем временем Байрактар вручил украинскому лидеру рубашку, на которой вышили беспилотник.

Темой разговора во время встречи было строительство завода "Байкар" в Украине. Байрактар отметил, что хочет, чтобы на заводе в Украине смогли создавать:

Bayraktar TB2:

Bayraktar AKINCI:

Bayraktar KIZILELMA.

Заметьте – "Байрактары" скоро будут производить в Украине: смотрите видео