Украинца, который умер в польском вытрезвителе, час пытали, – СМИ

Во Вроцлаве украинец трагически умер в вытрезвителе. Перед тем его жестоко избили польские правоохранители. Били палками, ногами и кулаками.

Украинец Дмитрий Никифоренко 30 июля возвращался на автобусе после встречи с друзьями якобы в состоянии алкогольного опьянения. Утверждают, якобы его поведение было неадекватным.

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Полиция говорит, что украинец был агрессивным

Водитель автобуса высадил украинца и вызвал спасателей. В свою очередь те позвонили в полицию. В крови мужчины обнаружили 1,5 промилле алкоголя.

По словам правоохранителей, задержанный был агрессивным и кусался. Однако видеомониторинг после перевозки парня в вытрезвитель не показал этого. Также СМИ пишут, что на самом деле Никифоренко просто спал в автобусе.

Кроме того, в материалах дела нет информации из нагрудных камер полицейских. Вероятно, их отключили после задержания. Видеозаписи появились, когда украинца доставили в вытрезвитель. Мужчина тогда уже был в наручниках.

Мужчину пытали

СМИ сообщают, что к мужчине в течение часа применяли физическую силу. На видео, которое есть в СМИ, видно, что Никифоренко зашел в комнату в 22:27 с характерным пятном от слезоточивого газа.

Ему расстегнули наручники, поэтому мужчина пытался встать. Тогда на украинца набросились 6 человек: полицейские и сотрудники вытрезвителя. Они садились на мужчину и прижимали его голову к полу коленом. Затем привязали к кровати, били по нему кулаками, дубинкой, а также душили.

Это продолжалось, пока в ситуацию не вмешался врач. К сожалению, реанимировать его не смогли. Около 23:53 Никифоренко умер.

Родные украинца уверяют, что он не пил

Члены семьи украинца убеждают, что погибший не злоупотреблял алкоголем и никогда не был агрессивным. Известно, что 25-летний мужчина приехал на заработки и работал на стройке.

Похоронили мужчину в августе.

Какая причина смерти

Прокуратура Польши возбудила дело по статье о непредумышленном доведении до смерти человека. За это виновных могут посадить до 5 лет.

Расследование смерти ведет районная прокуратура Свидницы, чтобы не было обвинений в предвзятости. Следователи ждут результатов экспертиз.

По информации СМИ, предварительные выводы экспертов указывают на то, что, вероятно, причиной смерти было насильственное удушение.

Что сейчас с полицейскими

Когда тема получила огласку в СМИ, 4 правоохранителей отстранили. Еще двух – уволили со службы.

Их стаж работы был от 2 до 19 лет.