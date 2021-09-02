Украинца, который умер в польском вытрезвителе, час пытали, – СМИ
Источник:Gazeta Wyborcza
Во Вроцлаве украинец трагически умер в вытрезвителе. Перед тем его жестоко избили польские правоохранители. Били палками, ногами и кулаками.
Украинец Дмитрий Никифоренко 30 июля возвращался на автобусе после встречи с друзьями якобы в состоянии алкогольного опьянения. Утверждают, якобы его поведение было неадекватным.
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Полиция говорит, что украинец был агрессивным
Водитель автобуса высадил украинца и вызвал спасателей. В свою очередь те позвонили в полицию. В крови мужчины обнаружили 1,5 промилле алкоголя.
По словам правоохранителей, задержанный был агрессивным и кусался. Однако видеомониторинг после перевозки парня в вытрезвитель не показал этого. Также СМИ пишут, что на самом деле Никифоренко просто спал в автобусе.
Кроме того, в материалах дела нет информации из нагрудных камер полицейских. Вероятно, их отключили после задержания. Видеозаписи появились, когда украинца доставили в вытрезвитель. Мужчина тогда уже был в наручниках.
Мужчину пытали
СМИ сообщают, что к мужчине в течение часа применяли физическую силу. На видео, которое есть в СМИ, видно, что Никифоренко зашел в комнату в 22:27 с характерным пятном от слезоточивого газа.
Ему расстегнули наручники, поэтому мужчина пытался встать. Тогда на украинца набросились 6 человек: полицейские и сотрудники вытрезвителя. Они садились на мужчину и прижимали его голову к полу коленом. Затем привязали к кровати, били по нему кулаками, дубинкой, а также душили.
Это продолжалось, пока в ситуацию не вмешался врач. К сожалению, реанимировать его не смогли. Около 23:53 Никифоренко умер.
Родные украинца уверяют, что он не пил
Члены семьи украинца убеждают, что погибший не злоупотреблял алкоголем и никогда не был агрессивным. Известно, что 25-летний мужчина приехал на заработки и работал на стройке.
Похоронили мужчину в августе.
Какая причина смерти
Прокуратура Польши возбудила дело по статье о непредумышленном доведении до смерти человека. За это виновных могут посадить до 5 лет.
Расследование смерти ведет районная прокуратура Свидницы, чтобы не было обвинений в предвзятости. Следователи ждут результатов экспертиз.
По информации СМИ, предварительные выводы экспертов указывают на то, что, вероятно, причиной смерти было насильственное удушение.
Что сейчас с полицейскими
Когда тема получила огласку в СМИ, 4 правоохранителей отстранили. Еще двух – уволили со службы.
Их стаж работы был от 2 до 19 лет.