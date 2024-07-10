Умеров призвал всех украинцев, находящихся в Европе, присоединиться к Украинскому легиону
Источник:Рустем Умеров
Глава Минобороны Рустем Умеров призывает всех украинцев, которые сейчас находятся в Европе, присоединиться к Украинскому легиону. Его сформируют и будут тренировать на территории соседней Польши.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины. Соответствующее заявление Рустема Умерова там обнародовали вечером 9 июля.
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Умеров призывает украинцев в Европе вступать в легион добровольцев
Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей, подписано вчера (8 июля – 24 Канал) Владимиром Зеленским и Дональдом Туском, – это новый важный шаг в укреплении обороноспособности обоих государств-соседей!,
– отметил Умеров.
Он указал, что одним из ключевых положений этого соглашения является создание Украинского легиона – специального добровольческого подразделения, который будет тренироваться на территории Польши для защиты нашей Родины.
Глава оборонного ведомства Украины привел аргументы, почему это важно почему это важно:
- Повышение боевой готовности: наши добровольцы получат самую современную подготовку от союзников из Польши, Литвы и других стран ЕС.
- Международная поддержка и оснащение: легион будет оснащен лучшим оборудованием от наших международных партнеров, что повысит его эффективность на поле боя.
- Возможность для граждан Украины в Европе: украинцы, которые находятся в Польше и других странах ЕС, смогут добровольно присоединиться к обороне Украины, подписав контракт с ВСУ.
Умеров отметил, что эта инициатива демонстрирует непоколебимую поддержку и солидарность со стороны наших европейских партнеров, а также готовность стоять бок о бок с Украиной.
Мы призываем всех украинцев, которые находятся в Европе, присоединиться к Украинскому легиону. Ваш вклад является неоценимым в нашей борьбе за свободу и независимость. Каждый ваш шаг приближает нас к победе!,
– подчеркнул Рустем Умеров.