Добровольцы Украинского легиона в Польше смогут беспрепятственно пересекать границу, – консул

В польском Люблине продолжается набор украинцев в Украинский легион. Обещают, что его члены смогут беспрепятственно пересекать границу Украины, чтобы выехать в отпуск или на ротацию.

Об этом в интервью польскому порталу I.Pl рассказал генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць. Он отметил, что Украинский легион в Польше – это добровольческое подразделение.

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Добровольцы будут готовиться под руководством МО Польши

Олег Куць в интервью рассказал, что заинтересованные во вступлении в Украинский легион могут обратиться в призывной пункт "без обязательств". Если лицо решит подписать контракт, то его отправят сначала на медицинский осмотр.

Также, по словам консула, легион предлагает денежное вознаграждение.

Кто изъявит желание вступить в подразделение, будет проходить подготовку под руководством минобороны Польши. После добровольцев обеспечат всем необходимым и отправят на фронт на время действия контракта.

Мы предоставляем организационное содействие, но, конечно же, первую скрипку в этом играет Министерство обороны Украины. В реализации всего мы здесь помогаем, поскольку это в нашем общем интересе и направлено на то, чтобы усилить обороноспособность страны,

– также сказал консул в эфире украинской службы Polskie radio.

Сейчас в легион изъявили желание вступить 300 человек. Из-за нехватки желающих первый набор стартовал лишь несколько дней назад – 4 октября. Хотя Польша была готова проводить обучение еще с 1 сентября.