С детства "охотился" за самолетами, – мама о раннем увлечении "Джуса" и его брата-вдохновителя

Украинский пилот Андрей Пильщиков, "Джус" еще с детства проявлял пристрастие к самолетам. Ходил дежурить в сорняки у Чугуевского аэродрома, фотографировали самолеты.

Брат Андрея – Владислав стал его вдохновителем

Об этом рассказала мама "Джуса" Лилия Аверьянова. По ее словам, еще одним существенным моментом, который мог повлиять на захват Андрея авиацией, был его троюродный брат - Владислав Попов, лучший штурман Харьковского авиационного завода.

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"Он работал на директорском борту Ан-74, который фрахтовали для транспортировки в Африке. И этот борт был уничтожен на посадке в Чади. Шесть членов экипажа погибли. Хотя разница в возрасте солидная, они с Андреем были неразлей водой. То, что жизнь Владислава оборвалась , для детской души, я думаю, была большая травма. Андрею в то время было лет 13", – рассказала мама "Джуса.

По ее словам, тогда Андрей заинтересовался фотографиями, которые для него оставил Владислав. Тогда юноша нашел так называемые спотерские сайты – интернет-ресурсы, где выкладывают фотографии самолетов – и начал эти фото выкладывать.

Поэтому его распознали друзья Владислава и приняли в свою компанию. Видимо, они сформировали это стремление больше узнавать в авиации. И тогда Андрей начал охотиться за самолетами,

– вспомнила Лилия Аверьянова.

Она вспомнила, что Андрей ходил под Харьковский авиазавод или дежурил в сорняках у Чугуевского аэродрома. При этом он маскировался под траву, чтобы его не заметили и фотографировал, когда там что-то взлетало.

Андрей был ярым спотером

Вспоминает, что иногда Андрей был единственным, кто успел поймать тот самолет. Когда британское издание "AirForces Monthly" публиковало об украинской авиации, редакторы нашли эти фотографии и начали публиковать, потому что других фото нужных им самолетов не существовало. По ее словам, это вдохновляло ее сына.

"Он ходил в военном камуфляже и берцах даже в школу - ему это разрешили. Хотя в нашей семье не было военных. Все думали, что при техническом складе мышления Андрей будет тоже каким-то авиаконструктором, дизайнером. Натура у Андрея была не военная. Я ему говорила. , что ты со своим характером очень будешь тяжело кому-то подчиняться", – рассказала Лилия.

Она также вспомнила, что в 9 классе, когда Андрей уже стал ярым спотером, он попал на встречу со спотерами из Великобритании, приехавшими пофотографировать в Украине. Они даже не догадывались, что общались со школьником.

Один из них был из аппарата Палаты лордов британского парламента. Для Андрея это был опыт такого шокового общения с подлинными носителями английского языка. И, наконец, это переросло в дружбу со взрослыми коллегами,

– вспомнила мама.

Она подчеркнула, что тогда даже не догадывалась, что захват сына перерастет в военную службу.

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