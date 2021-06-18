Украинский нардеп ответил россиянам на заявления о хите "Путин – ху*ло"

Российские чиновники не могут успокоиться после исполнения украинскими болельщиками кричалки "Путин – ху*ло". Фанатам даже пригрозили наказанием. Нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан объяснил, что это скандирование – результат имперской политики Кремля.

Парламентарий отметил, что эта песня – не "провокация националистов", как это хотят показать в Госдуме, а результат оккупации суверенных территорий. Хотя российской пропаганде этого не понять, потому что она ограничивает способность к критическому мышлению.

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Это позиция украинцев, отстаивающих собственное государство

Это крик души каждого украинца, который болеет за свое государство и отстаивает эту позицию далеко за пределами спортивных полей,

– пояснил Мокан.

Нардеп отметил, что штрафы и санкции следует применять именно против страны-агрессора. В частности, за провоцирование УЕФА относительно лозунгов на украинской форме и оккупацию Крыма и Донбасса.

По словам политика, такие скандирования будут звучать до тех пор, пока не будет возвращен последний сантиметр захваченных Россией украинских территорий.

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Что известно о скандале с кричалкой "Путин – ху*ло"