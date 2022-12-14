Те, кто были в плену: премию Сахарова для Украины забирали Тайра и мэр Мелитополя Федоров

Премией имени Сахарова в 2022 году был награжден храбрый украинский народ. В Европарламенте выступил президент Владимир Зеленский.

Премию вручали в Страсбурге, информирует 24 канал. В частности, Украину представляли парамедик Тайра и Иван Федоров – мэр Мелитополя.

Важно Украинский народ наградили премией Сахарова: Зеленский выступил в Европарламенте

Федоров подчеркнул, что для него большая честь быть одним из представителей Украины на событии. Мэр Мелитополя отметил, что украинцы доказали и продолжают доказывать, что у них – несгибаемый дух, храброе сердце и стальные нервы

А цель делегации от Украины и моя личная цель – сделать все, чтобы Европарламент и все международное сообщество услышали слова миллионов украинцев. Почувствовали не только их мощь, но и боль. Узнали о кровавых преступлениях диктатора Путина. И помогли остановить агрессора, – заявил Федоров.

Он рассказал о бесстрашии украинских воинов, которые своей кровью и своей жизнью защищают украинскую землю. Также во время выступления мэр Мелитополя вспомнил жуткие преступления, которые российские оккупанты совершают с украинским народом.

Тайра и Федоров были в русском плену