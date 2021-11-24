Украинский народ засвидетельствовал свою непокорность, – Байден почтил память жертв Голодомора

Джо Байден почтил жертв Голодомора, которые погибли на протяжении 1932 – 1933 годов. Президент США заявил, что украинский народ преодолел настоящий ужас.

Байден подчеркнул: Голодомор – это сознательная политика советского режима во главе с Иосифом Сталиным. Она была направлена против украинцев.

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Украинский народ преодолел ужас Голодомора, засвидетельствовав свой дух и непокорность, и в конце концов создал свободное и демократическое государство,

– заявил президент США.

Политик также отметил, что Штаты преданы украинскому народу. Его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Техас признал Голодомор в Украине геноцидом

В 2018 году обе палаты Конгресса США признали Голодомор в Украине геноцидом.

В мае 2021 года Техас стал 23-м штатом США, который признал Голодомор в Украине геноцидом.

О соответствующем решении говорится в резолюции №253 Палаты представителей штата Техас.

"За" отдали свои голоса 142 местных законодателя. "Против" не было ни одного голоса.

Кроме того, власти штата приняли решение, что ноябрь 2021 года в Техасе станет месяцем памяти жертв Голодомора.

Голодомор 1932 – 1933 годов стал крупнейшим во всем мире искусственно созданным голодом. Он унес жизни по меньшей мере 4 миллионов украинцев.