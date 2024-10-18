Украинский правозащитник и журналист Буткевич вернулся из российского плена

Из российского плена вернулся украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич. Об этом стало известно поздно вечером 18 октября.

Об этом сообщает издание ZMINA со ссылкой на отца Буткевича. Пока официальных деталей нет.

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Буткевич вернулся из плена

В СМИ пишут, что из российского плена освободили правозащитника, соучредителя Центра прав человека, журналиста и военнослужащего Максима Буткевича. Об этом журналистам сообщил его отец Александр.

По словам мужчины, ему позвонил Координационный штаб и сообщил, что Максима удалось вернуть во время обмена военнопленными.