Как украинский ПТРК "Стугна-П" уничтожает бронированную технику врага: эпичное видео

Ежедневно подразделение отдельной мотопехотной Мариупольской бригады дает отпор захватчикам. Недавно бойцы зафиксировали удачную работу по российской технике из украинского противотанкового комплекса "Стугна-П".

Об этом мотопехотная бригада сообщила на своей фейсбук-странице, отметив, что Вооруженные Силы Украины с каждым днем ​​становятся все крепче и сильнее.

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С начала развертывания масштабной войны России против нашей страны подразделения отдельной мотопехотной Мариупольской бригады взялись за оружие.

Каждый день мы демонстрируем миру настолько наша армия непоколебимая и непобедимая в борьбе с рашистским захватчиком,

– рассказывают воины.

Ежедневно их подразделения уничтожают большое количество вражеской техники, используя украинские разработки, среди которых и "Стугна-П".

Наши противотанкисты виртуозно уничтожают бронированную технику противника, благодаря противотанковым ракетным комплексам "Стугна-П",

– отмечают мотопехотинцы.

Что такое "Стугна-П"

"Стугна-П" – украинский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) второго поколения. Разработан киевским конструкторским бюро "Луч".

Смотрите, как происходит уничтожение вражеского танка:

Обратите внимание, что Мариуполь защищают силами 36-й отдельной бригады морской пехоты. Она действует вместе с подразделениями других составляющих сил обороны Украины.