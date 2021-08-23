Украинский самолет стал последним, который вылетел из аэропорта Кабула до его закрытия

Афганистан приостановил все рейсы из аэропорта "Хамид Карзай" в Кабуле. Последний гражданский самолет, который смог оттуда вылететь, был украинским.

Такие подробности рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ему пришлось координировать евекуацию, модерируя одновременно саммит Крымской платформы.

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По словам главы МИД, на каждые 10 проблем, которые решала команда ведомства, появлялось все больше новых. Впрочем, после разговора с заместителем американского госсекретаря Викторией Нуланд, ситуация улучшилась.

Дела пошли намного лучше. Несмотря на все трудности, все удалось. Самолет в безопасности, возвращает домой украинцев и их родных

– отметил Кулеба.

Министр иностранных дел также пояснил, что пассажирам этого рейса очень повезло. Ведь если бы сегодня, 23 августа, им не удалось вылететь вовремя, аналогичная возможность, вероятно, появилась бы еще не скоро.

"Нас официально предупредили, если вылет не состоится в течение часа, придется ждать неизвестно сколько дней. Буквально через час после вылета нашего самолета аэропорт прекратил все рейсы", – уточнил чиновник.

По данным МИД, в Афганистане осталось около 50 граждан Украины . Ведомство будет работать над тем, чтобы вернуть их домой.

Кулеба также назвал дипломатов, которые занимались организацией эвакуации из Афганистана. Среди них – заместитель министра Евгений Енин, директор консульского департамента Роман Горяйнов и посол в Таджикистане Василий Серватюк.

Почему с аэропорта Кабула уже не летают рейсы

Такое решение приняло Управление гражданской авиации Афганистана. Его аргументировали тем, что стремятся избежать скопления людей и в беспорядков в аэропорту. Ведь сейчас в аэропорту царит хаос – сотни людей пытаются покинуть страну. Пассажиров, которые хотят вылететь из Кабула в другие регионы страны или за границу, пообещали заранее уведомить о возобновлении полетов.

Полный текст публикации Дмитрия Кулебы в фейсбуке:

Последний гражданский самолет из Кабула был украинским. Модерируя саммит Крымской платформы, я постоянно отвлекался на телефон. Потому что весь день вчера, ночь и утро команда МИД работала над третьим эвакуационным рейсом из Кабула. На каждые десять проблем, которые мы решали, появлялись еще больше новых проблем. Хочу поблагодарить США – после разговора с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в субботу дела в Кабуле пошли намного лучше. Несмотря на все трудности, нам все удалось. Самолет в безопасности, возвращает домой граждан Украины и членов их семей.

Если бы не вывезли сейчас, неизвестно сколько пришлось бы еще ждать. Нас официально предупредили, что если вылет не состоится в течение часа, то придется ждать неизвестно сколько дней. И действительно, буквально через час после вылета нашего самолета с украинцами на борту аэропорт Кабула сегодня прекратил все рейсы. Наш самолет стал последним гражданским бортом, который вылетел из аэропорта Хамид Карзай до прекращения полетов. Вы имеете все основания быть благодарными каждому украинскому дипломату, который занимался организацией этой операции – особенно моему заместителю Евгению Енину, директору консульского департамента Роману Горяйнову и послу Украины в Таджикистане Василию Серватюку.

Мы знаем о еще около 50 гражданах Украины в Афганистане и прорабатываем дальнейшие этапы возвращения. Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом входит в шесть топ-приоритетов Стратегии внешней политики. Украина своих не бросает, и эвакуация из Афганистана доказывает этот принцип конкретными действиями. И свои территории мы тоже никогда не бросаем. Поэтому символично, что сегодня мы вернули людей и сделали исторический шаг в деле возвращения Крыма.