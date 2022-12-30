Украинский воин убил оккупанта и установил мировой рекорд: какая дальность выстрела

30 декабря 2022, 16:43
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Алекс Туманов

Украинский снайпер из 73-го центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого установил рекорд. Выстрел, ставший смертельным для оккупанта, считается самым дальним боевым снайперским выстрелом в мире.

Ранее рекордом по дальности считался выстрел канадца WALI на 3540 метров при выполнении задания в Ираке. Однако, в своем интервью для ютуб-канала "Бомбардир" канадец рассказал, что это лишь миф, который придумало его командование.

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Какая дальность выстрела украинца

Снайпер убил оккупанта с расстояния 2710 метров. Эту информацию раньше подтвердили в Генштабе ВСУ.

Выстрел производился из винтовки McMillan Tac 50 (прицел Nightforce). Смертельным боеприпасом для захватчика стал Hornady A-Max BMG, 750 grain.

Целью были огневые позиции противника, которые вели постоянный обстрел мирных поселков и позиций ВСУ.

Рекордный выстрел украинского снайпера: смотрите видео

При определении рекорда учитывались все малейшие факторы погодных условий и рельефа местности. После корректировки первого выстрела, последующие – были осуществлены в цель. Начальная скорость – 836 метров в секунду.

Автор поста отмечает, что рекордсмена мы узнаем уже после победы. Кроме того, Туманов опубликовал и другой результативный выстрел украинского снайпера с расстояния 2320 метров.

Еще один поразительный выстрел украинца: видео

Потери оккупантов по состоянию на 30 декабря

Общие боевые потери России уже составляют 105250 погибших оккупантов. Однако цифры статистики потерь врага не окончательны, поскольку Генштаб ВСУ постоянно уточняет информацию.

В частности, за сутки враг потерял:

  • личного состава – 690 человек;
  • танков – 3026;
  • боевых бронированных машин – 6059;
  • артиллерийских систем – 2010;
  • РСЗО – 423;
  • средств ПВО – 212;
  • самолетов – 283;
  • вертолетов – 268;
  • крылатых ракет – 711;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1740;
  • кораблей/катеров – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4683;
  • специальной техники – 180.

Автор: Анна Романюк