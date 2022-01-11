Украинский спецслужащий получил 10 лет за государственную измену

Бывшего сотрудника спецслужбы Украины приговорили к 10 годам лишения свободы. Он помогал террористическим группировкам на Донбассе.

Обвинения предъявила Черновицкая областная прокуратура. К тому же у бывшего работника спецслужбы конфисковали имущество.​

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Что именно незаконного делал спецслужащий

Правоохранители установили, что с 2014 года и до настоящего времени служащий родом из оккупированного Донецка способствует деятельности террористов так называемой "республики". Он активно участвует в боевых действиях против военных ВСУ и правоохранителей.

У экс-сотрудника спецслужбы есть специальное образование и профессиональные навыки, чтобы проводить розыски и контрразведку против ВСУ и СБУ.

Он был среди участников незаконного вооруженного формирования "Макеевский городской отдел Министерства государственной безопасности". Обвиняемый активно вербовал гражданское население, чтобы люди собирали информацию об участниках АТО и ООС.

Задержания СБУ, связанные с Россией

С тех пор, как началась гибридная агрессия России в 2014 году контрразведка СБУ разоблачила более 20 вражеских дипломатов-разведчиков. Также правоохранители задержали сотни диверсантов.

В частности, сотрудники СБУ заочно сообщали о подозрении руководителю российской частной военной компании "Вагнер". Его вина была установлена ​​в рамках досудебного расследования.

Также в Днепропетровской области СБУ разоблачала преступление бывшего чиновника Воздушных сил ВСУ. Экс-чиновник собирал секретную военную информацию и пытался передавать ее спецслужбам России.

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