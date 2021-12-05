Украинский спутник "Сич-2-30" готов к отправке в космос – Техника войны

Украинский спутник "Сич-2-30" испытан и готов к старту. Его будут запускать с площадки на мысе Канаверал. Оттуда отправляются почти все ракеты-носители американской SpaceX.

Какими еще оружейными новостями запомнилась уходящая неделя – узнайте в программе.

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Ракетные комплексы Brimstone и модернизация танка Т-64 БВК

• Малые бронированные катера Украины укомплектуют ракетными комплексами Brimstone. Во время испытаний ракеты поразили мишень, двигавшуюся со скоростью 20 узлов. Минобороны Соединенного Королевства и Украины обсудили интеграцию высокоточных ракет на кораблях Военно-морских сил Украины.

• Катера "МБАК" и "Кентавр-ЛК" вооружат ракетами Brimstone Sea Spear. Ракета имеет активную систему радиолокационного и лазерного наведения. Brimstone оснащены тандемной боевой частью и имеют сверхзвуковую скорость около 450 метров в секунду.

• Харьковский бронетанковый завод впервые глубоко модернизировал командирский танк Т-64 БВК. Боевая машина оснащена дополнительной камерой наблюдения с дальностью обнаружения до 2 тысяч метров. Были заменены и приборы освещения, средства связи и коммутации.

• Американский БТР M113 оснастили украинскими ПТРК от КБ "Луч". Как сообщило издание Defence Blog, бронетранспортеры с украинскими ракетами демонстрировали для иностранных заказчиков. Во время испытаний все цели были успешно уничтожены.

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• Украинские пехотинцы на учениях Combined Resolve будут действовать в составе американского батальона сил BLUFOR. Впервые Вооруженные Силы Украины на этих учениях будет представлять подразделение, вооруженное новейшими образцами бронетехники отечественного производства БТР-4Е, БРЭМ-4РМ и санитарно-эвакуационной машиной БММ.

• Специалисты предприятий Укроборонпрома успешно испытали ракеты РС-80. Ударная волна, которая движется не прямолинейно, обеспечивает эффективное поражение целей, в частности в закрытом пространстве.

• Вблизи оккупированного Крыма проверили готовность тяжелой артиллерии группировки войск "Юг". В учениях приняли участие расчеты 152-миллиметровых гаубиц 2А65 "Мста-Б". Подразделения отработали элементы взаимодействия и новые методы ведения боевых действий.

Вертолеты США и "Бастионы" на Курильских островах

• Первые инструкторы бронетанковых и механизированных войск Польши овладели танки M1A2 Abrams. Тренировались в учебном центре Национальной гвардии Айдахо в США.

• Бразилия получает шведские переносные зенитно-ракетные комплексы RBS 70 NG. Ракетный комплекс ближнего радиуса действия имеет возможность автоматического отслеживания воздушных объектов, что обеспечивает высокую вероятность попадания.

• Швейцария согласовала с правительством США условия контракта на закупку истребителей F-35A и системы противовоздушной обороны Patriot. Федеральный совет Швейцарии заявил, что F-35 имеет самые высокие показатели за самую низкую цену.

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• Израиль станет первым зарубежным покупателем американских вертолетов CH-53K King Stallion. Правительственный комитет, занимающийся военными закупками, согласовал приобретение от 10 до 15 новых машин.

• Власти Египта начали переговоры с правительством Южной Кореи о возможной организации лицензионного производства танка K2 Black Panther.

• Словакия "транзитом" через Польшу перебрасывает в Литву свои САУ Zuzana 2. Это происходит в рамках процедур НАТО по отработке передвижения боевой техники в кризисных ситуациях.

• Россия расположила противокорабельные ракетные комплексы "Бастион" на Курильских островах. Мобильные комплексы предназначены для поражения надводных кораблей различных классов и типов.