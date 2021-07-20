Украинский суд может арестовать министра обороны России Шойгу, – СБУ

Сергей Шойгу 20 июля не явился в СБУ. Такие действия создают предпосылки, чтобы суд рассмотрел ходатайство следователей СБУ о взятии российского политика под арест без его участия.

Пресс-служба СБУ в комментарии 24 каналу рассказала, что публикация повестки о вызове в СБУ на официальном сайте – процессуальный шаг. Он необходим для привлечения подозреваемых к ответственности.

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Неявка министра обороны России Сергея Шойгу в СБУ создает предпосылки для суда, чтобы рассмотреть ходатайство следователей СБУ об аресте без его участия,

– рассказали в ведомстве.

В ходатайстве говорится о "задержании подозреваемого с целью привода для избрания меры пресечения".

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