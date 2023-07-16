Россияне расстреляли сестру с семьей: история танкиста "Дэвида", обещающего сражаться насмерть

Боец с позывным "Дэвид", которому всего 22 года, уже командует танковым экипажем. Но за этим стоит личная трагедия: россияне унесли жизни его сестры и близкого друга.

"Дэвид" – командир танкового экипажа 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. С 2022 года экипаж под его командованием уничтожил около 30 боевых единиц врага.

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Танкист "Дэвид" имеет безумную мотивацию уничтожать оккупантов

Парень участвует в российско-украинской войне с 2020 года. Он имеет безумную мотивацию воевать: захватчики причинили много боли ему и его семье.

В Харькове россияне во время эвакуации расстреляли мою сестру вместе с семьей. Также на этой войне у меня погибли многие близкие друзья. И я дал себе слово: пока война не закончится, я от поставленных задач не буду отказываться. Даже если это будет смерть,

– сказал он.

Первой реакцией Дэвида на гибель близкого друга, бойца с позывным "Чай", была агрессия. Парень рассказал, как он хотел ехать на танке прямо в российские окопы.

Танков "Дэвид" рассказал о боях с оккупантами и потере близких: смотрите видео

Парень рассказал, что быстро преодолел потерю родных, которых россияне расстреляли во время эвакуации из Харькова.

"Это был апрель. Мы находились на Херсонщине, противник наступал. У нас было очень много работы. На днях не спали, и это все как-то быстро забывалось", – сказал Дэвид.

Танкисты, несмотря на потерю танка, успешно выполнили задание

Танкист рассказал о случае, когда однажды "танкисты превратились в пехоту". Обычно это происходит в случае потери танка.

На Херсонском направлении в конце лета 2022 года российский артснаряд снес пол башни танка. Машина ехала, но стрелять уже не могла. Но поставленную задачу ребята выполнили: провели в деревню нашу пехоту.

По опыту Дэвида, в Донецкой области танкисту воевать легче, чем на Херсонщине, из-за особенностей ландшафта. Возможная причина – наличие специфической техники у россиян на Юге, которая считывает вибрации земли. Дэвид рассказал, что благодаря этой технике противник знал, где и на каком направлении двинется наша техника.

На Донбассе украинским танкам наносят мороки "Ланцеты". Серьезную опасность они не несут, но могут временно вывести машину из строя.

Дэвид посоветовал, как близким и друзьям лучше поддерживать военных.

"Никогда не вспоминать войну. Особенно с пехотинцами, именно они чувствуют на себе все тяготы войны. Попадая домой, они хотят просто расслабиться", – резюмировал он.