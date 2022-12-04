Укроборонпром переходит к финальной стадии испытаний украинского ударного беспилотника
Еще один украинский беспилотник уже на финальной стадии испытаний. Речь идет об ударном БпЛА, который разработал Укроборонпром.
Завершить испытания беспилотника планируется до конца 2022 года. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер Укроборонпрома Наталья Сад.
К теме Укроборонпром анонсировал наш ответ "иранским мопедам"
Украинский беспилотник на финальной стадии испытаний
Сад отметила, что ряд этапов успешных испытаний нового украинского беспилотника уже позади. Поэтому Укроборонпром переходит к испытаниям под действием РЕБ – средств радиолокационной борьбы.
После того, как мы успешно опробуем беспилотник под действием РЕБ, мы надеемся, что сможем проверить его в боевом применении. Обещали до конца этого года – стараемся обещания сдержаться,
– подчеркнула спикер.
Читайте также В Украине презентовали новый беспилотник "Шарк": на что он способен в небе
Ударный беспилотник / Укроборонпром
Новый беспилотник – ответ иранским "мопедам"
- Отметим, что выход нового беспилотника в Укроборонпроме был анонсирован 17 октября. Кстати, после того, как оккупанты атаковали Киев так называемыми БпЛА "Герань-2", а на самом деле иранскими Shahed 136.
- Тогда же в Укроборонпроме рассказали, что дальность его полета – 1000 км. Вес боевой части – 75 кг.
- В начале ноября менеджер Укроборонпрома Олег Болдырев отметил, что "такая боевая машина нормально улетит до конца этого года". Мол, БпЛА уже взлетал и садился.
- Взлетный вес устройства – 200 кг. Болдырев также добавил, что построили беспилотник по заданию, которое в начале августа озвучил Главнокомандующий Валерий Залужный.
Вас может заинтересовать – Укроборонпром анонсировал новый беспилотник: смотрите видео