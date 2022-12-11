Украина вот-вот получит ударный дрон-камикадзе с возможностью возвращения
Источник:"Настоящее время"
Уже скоро Украина может взять на вооружение новый отечественный ударный беспилотник. Его разработали на Государственном концерне "Укроборонпром".
Украинский ударный беспилотник уже практически готов и проходит финальные испытания. Об этом сообщил руководитель проектов Укроборонпрома Олег Болдырев.
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Камикадзе с возможностью возвращения
Болдырев рассказал, что разработка нашего беспилотника похожа на иранские дроны Shahed. Однако, конечно же, имеет свою особенность.
Мы, украинцы, очень жадные люди: у нас будут камикадзе с возможностью возвращения,
– подчеркнул руководитель проектов Укроборонпрома.
Также Болдырев подтвердил ранее анонсированные технические характеристики беспилотника. Добавил, что так называемый "нулевой пациент" уже есть. БпЛА летает и проходит обучение. Важно, что это ударный беспилотник – камикадзе.
Часть комплектования – иностранное. Ведь Украина не делает видеокамеры нужного разрешения. Впрочем, сборка беспилотника и его программное обеспечение полностью отечественное.
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Что известно о новом украинском беспилотнике
- Выход нового беспилотника в Укроборонпроме был анонсирован 17 октября. Кстати, именно после того, как оккупанты атаковали Киев так называемыми БпЛА "Герань-2", а на самом деле иранскими Shahed 136.
- Тогда рассказали, что дальность его полета – 1000 км. Вес боевой части – 75 кг.
- В начале ноября Олег Болдырев отметил, что такая боевая машина нормально полетит до конца 2022 года.
- Взлетный вес устройства – 200 кг. Болдырев также добавил, что построили беспилотник по заданию, которое в начале августа озвучил Главнокомандующий Валерий Залужный.
- В начале декабря в Укроборонпроме сообщили, что переходят к финальной стадии испытаний беспилотника.