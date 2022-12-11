Украина вот-вот получит ударный дрон-камикадзе с возможностью возвращения

Уже скоро Украина может взять на вооружение новый отечественный ударный беспилотник. Его разработали на Государственном концерне "Укроборонпром".

Украинский ударный беспилотник уже практически готов и проходит финальные испытания. Об этом сообщил руководитель проектов Укроборонпрома Олег Болдырев.

Читайте также Украинская "Акула" в работе: видео с новым беспилотником Shark

Камикадзе с возможностью возвращения

Болдырев рассказал, что разработка нашего беспилотника похожа на иранские дроны Shahed. Однако, конечно же, имеет свою особенность.

Мы, украинцы, очень жадные люди: у нас будут камикадзе с возможностью возвращения,

– подчеркнул руководитель проектов Укроборонпрома.

Также Болдырев подтвердил ранее анонсированные технические характеристики беспилотника. Добавил, что так называемый "нулевой пациент" уже есть. БпЛА летает и проходит обучение. Важно, что это ударный беспилотник – камикадзе.

Часть комплектования – иностранное. Ведь Украина не делает видеокамеры нужного разрешения. Впрочем, сборка беспилотника и его программное обеспечение полностью отечественное.

Читайте также Вечного полета: почему взрывы на аэродромах стратегической авиации стали самым большим позором России

Что известно о новом украинском беспилотнике