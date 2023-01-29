Видео с ним опубликовало издание Visegrád 24, информирует 24 Канал. Как идут будни наших бойцов на передовой, смотрите дальше.

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Как военные выдерживают артобстрел россиян

Молодой украинский военный пытается перекусить при обстреле российской артиллерии. Он упускает крекер при обстреле, но не выглядит слишком озабоченным,

– говорится в сообщении.

Кроме того, издание отметило, что у бойца стальные нервы. На видео слышно, как украинский военный сначала жалуется, что у него запачкался мед в пачке, потом выбило галету из рук.

Как военный реагирует на артобстрел россиян: смотрите видео

(Осторожно! Нецензурная лексика 18+)

Young Ukrainian soldier trying to eat a snack during heavy Russian artillery shelling.



He drops a cracker during the shelling but doesn’t look too concerned by it.



Nerves of steel… pic.twitter.com/YetMA1Lnky — Visegrád 24 (@visegrad24) January 29, 2023

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