Видео с ним опубликовало издание Visegrád 24, информирует 24 Канал. Как идут будни наших бойцов на передовой, смотрите дальше.
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Как военные выдерживают артобстрел россиян
Молодой украинский военный пытается перекусить при обстреле российской артиллерии. Он упускает крекер при обстреле, но не выглядит слишком озабоченным,
– говорится в сообщении.
Кроме того, издание отметило, что у бойца стальные нервы. На видео слышно, как украинский военный сначала жалуется, что у него запачкался мед в пачке, потом выбило галету из рук.
Как военный реагирует на артобстрел россиян: смотрите видео
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Предыдущие истории поражавших военных
- 29 января сеть облетели фото военного с новорожденным сыном. Известно, что боец Сергей у Изюма потерял ногу в бою и выжил. Он вернулся домой и дождался сыночка.
- Буквально 28 января в поселке Камышаны Херсонской области украинский военнослужащий Михаил женился. С будущей женой он познакомился 11 ноября 2022 года – в день освобождения поселка от русских оккупантов.
- В сентябре 2022 года сеть растрогало видео, как украинский военнослужащий играет на скрипке на передовой. Как оказалось боец – уличный музыкант Моисей Бондаренко.